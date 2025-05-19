Edirne'de Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
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Edirne'de Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Edirne'deki taraftarlar, büyük bir coşkuyla kutlamalara katıldı.

- Edirne'de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

EDİRNE - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Edirne'de cadde, sokak ve meydanlara akın etti. Binlerce taraftar, meşale ve bayraklarla kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Zübeyde Hanım Caddesi'nden yürüyerek Saraçlar Caddesi'ne akın etti. Binlerce taraftar meşale yakarak Galatasaray bayraklarıyla kutlama yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Spor
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