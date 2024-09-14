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Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Başladı

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Edirne'de düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde ilk gün yarışlarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon olan milli sporculara ödüllerini verdi.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası, ilk gün yarışlarıyla başladı. Yarışları izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç erkekler iki çifte kategorisinde şampiyon olan milli sporcular Baturalp Akdeniz ve Mehmet Yıldız'a ödüllerini verdi.

Edirne'de 14-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde başladı. Toplamda 8 ülkeden 300 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün sporcular; genç kadınlar dört tek, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, genç erkekler tek çifte, genç erkekler iki çifte, yıldız kadınlar tek çifte, yıldız kadınlar iki çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde dereceye girmek için kürek çekiyor.

İlk gün yarışlarında genç kadınlar dört tek, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, yıldız kadınlar tek çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde Romanya, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler iki çifte ve genç erkekler tek çifte kategorilerinde Türkiye, yıldız kadınlar iki çifte kategorisinde ise Yunanistan kürsüde ilk sırayı aldı.

BAKAN BAK YARIŞLARI İZLEYİP ÖDÜL VERDİ

Edirne'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, yarışları izledi. Edirne Valisi Yunus Sezer ile birlikte yarışları izleyen Bak, genç erkekler iki çifte kategorisinde şampiyon olan milli sporcular Baturalp Akdeniz ve Mehmet Yıldız'a ödüllerini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Meriç Nehri Edirne Yaşam Spor

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