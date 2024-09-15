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Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

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Edirne'de düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye Kürek Milli Takımı, 18 madalya ile genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise birinci oldu. Şampiyonada ev sahibi olmanın gururunu yaşayan milli takım, Edirne'yi kürek şehri yapma hedefinde kararlı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti.

Türkiye Kürek Milli Takımı, 21 kategoride 50 sporcuyla madalya kazanmak için ter döktü.

Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya aldı.

Organizasyonda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan milli takım, genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Milli takım olarak 21 farklı tekne sınıfında yarıştıklarını aktaran Doğan, "Balkan Şampiyonası'nın ev sahibiydik bu sene. Parkurumuzun uluslararası ikinci sınavı oldu. 21 tekne sınıfında yarıştık, 18 madalya aldık. Bunların 7'si altın madalya. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Erkeklerde takım halinde açık ara birinci olduk. Genel klasmanda ikinciyiz. Balkan Şampiyonası'nda da sporcularımız başarılarını gösterdi." diye konuştu.

Doğan, Edirne'deki ana spor branşının kürek olmasını istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kürek daha popüler olacak, daha çok kişi küreği duyacak. Özellikle Edirne'yi kürek şehri yapmak istiyoruz. Edirne'deki ana spor branşının kürek olması gibi hayalimiz var. Sporcu sayısı artığı zaman bizim yaptığımız seçmeler de artacak. Daha elit daha başarılı sporcular bulabileceğiz. Onlarla da uluslararası başarılar artacak böylece."

Nesim İba: "Göğsümüz kabardı, İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutmuş olduk"

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba ise Meriç Nehri'nde 4'üncü yarışmayı da başarıyla tamamladıklarını aktardı.

Yarışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Göğsümüz kabardı, İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutmuş olduk. Yarışmalar oldukça güzeldi. Uluslararası anlamdaki 2'inci, Meriç Nehri'ndeki 4'üncü yarışmayı da tamamlamış olduk. Çok renkli ve güzel anlara tanıklık ettik. Nisan ayında bir büyükler şampiyonası planlaması var. Tabii farklı klasmanlarda çeşitli yarışlar oluyor. Burası artık resmi bir parkur.

Bundan sonra yarışların dışında da milli takımımızın ve diğer kulüplerin kamplarına tanıklık edeceğiz. Nehir hiç boş olmayacak burada çeşitli aktivitelere tanıklık edeceğiz. Önümüzdeki yıl Çekya'da dünya şampiyonası yapılacak. Sonrasında 2026 ve 2027'de dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak ülkeler belli olacak. Biz federasyonumuza talebimizi ilettik. 2026'da mı olur 2027'de mi olur dünya şampiyonasını Meriç Parkuru'nda yapmak nasip olur."

Organizasyon kapanış seremonisi ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor

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