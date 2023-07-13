Edirne'de Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakaları Sona Erdi

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakaları sona erdi. 13 ilden 147 sporcu katıldığı müsabakalarda, serbest ve grekoromen stilde mindere çıkan güreşçiler 20 farklı kategoride mücadele etti. Kocaeli takımı güreşçileri, büyük minikler serbest stil ve grekoromen stil kategorilerinde en çok madalya kazandı. Ödül töreninde dereceye giren güreşçilere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.