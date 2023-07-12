Edirne'de Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakaları Açıldı

Edirne'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakaları'nın açılış töreni yapıldı. Törende, depremde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli için yürüyüş düzenlendi. Müsabakalarda 13 ilden 147 sporcu yer alacak.

Edirne'de Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grup Güreş Müsabakalarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Şükrü Paşa Atletizm sahasında gerçekleştirilen törende, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren Gençlik ve Spor Bakanlığı personelini için yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşte sporcular depremden etkilenen 11 illin adının yazdığı siyah tişörtler giydi.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda 12-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek müsabakalar serbest ve grekoromen stilde yapılacak.

Müsabakalarda 13 ilden 147 sporcu yer alacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, müsabakalara serbest stilde 60, grekoromen stilde ise 87 sporcunun katıldığını söyledi.

İl dışından gelen kafileleri sağ salim memleketlerine uğurlamak istediklerini belirten Delen, "Toplamda 13 ilden 200'e yakın sporcumuz geldi. Bakanlığımızın projesiyle sporcular müsabakalar için gittiği şehirleri gezecek, şehirlerin kültürünü öğrenecek. İlimizdeki bütün gezilebilecek görebilecek yerleri gelen kafilerimize gezdirdik. Edirne'mizi tanıttık. Sporcular için güzel bir program hazırladık." dedi.