Edirne'de 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

EDİRNE'de bu yıl 662'nci kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı. Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'i karşılayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türk'ün ata sporu Kırkpınar'ı 662'nci kez yapmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah minik boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayan 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen 'ağa karşılama' yapıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi'nin rekreasyonu biten meydanının önünde kurulan stantta, 662'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş karşıladı. Kırkpınar'ın efsane sesi 41 yıllık baş cazgır Şükrü Kayabaş'ın anons ettiği Başkan Gürkan, Federasyon Başkanı Türkiş ile birlikte, 3 altın kemerli Kırkpınar Ağası Selim'i kurulan stantta selamladı. Gürkan, Selim'e altın kemeri takarak çiçek verdi.

'GURUR VE HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ'

Kırkpınar'ın sadece bir spor olmadığını belirten Gürkan, Türk'ün ata sporu Kırkpınar'ın 662'ncisini yapıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Türk'ün ata sporu Kırkpınar'ın 662'ncisini yaşatıyor olmanın onuru, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz; ruhları şad olsun. Bugün arkamızda, önümüzde gördüğümüz Eski Cami, Selimiye ve tüm camilerimizde ezanımızın okunmasını sağlayan, şanlı bayrağımızın gönderde sonsuza kadar özgürce dalgalanmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor ve kurdukları Cumhuriyeti 100'üncü yılında sonsuza kadar, ilelebet payidar kılacağımıza söz veriyoruz. Kırkpınar'ımızın 3 altın kemerli tek ağası, ağaların ağası Seyfettin Selim'e, Edirne'mize, Kırkpınar'ımıza, evine hoş geldiniz diyor, 662'nci Kırkpınar'ımızın Edirne'mize, ülkemize ve kahraman Türk milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum dedi.

PEHLİVANLAR MEZARLIĞI'NA KARANFİL BIRAKILDI

Heyet daha sonra kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geçti. Burada korteje Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ile Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu da katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende heyet, anıta çelenk sundu. Söz ve müziği Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı'nın okunduğu törenin ardından kortej, Pehlivanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti. Vali Vekili Zehin, Belediye Başkanı Gürkan, Federasyon Başkanı Türkiş ve Kırkpınar Ağası Selim, burada Kırkpınar efsanesi Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarına karanfil bıraktı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.