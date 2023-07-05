Edirne'de 7 Temmuz Cuma günü başlayacak 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, pehlivanların boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen kayıt işlemleri için güreşçiler Mimar Sinan Spor Salonu'nu doldururken, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, bu yıl rekor sayıda katılım beklediklerini dile getirdi.

SPOR Edirne'de 662'nci Kırkpınar için boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- Edirne'de 7 Temmuz Cuma günü başlayacak 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, pehlivanların boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen kayıt işlemleri için güreşçiler Mimar Sinan Spor Salonu'nu doldururken, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, bu yıl rekor sayıda katılım beklediklerini dile getirdi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma Cuma sabahı minik boy pehlivanların, Edirne Sarayiçi'nde bulunan Kırkpınar Er Meydanı'nda, dualı çayıra salınmasıyla başlayacak. Tarihi organizasyonda, güreşlere katılacak pehlivanların 2 gün sürecek boy ayrımı ve kayıt işlemleri ise Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı. Pehlivanlar, saatin 14.00'ı göstermesiyle salonda katılacakları boylarda sıraya girerek kilolarını ölçtürüp kayıtlarını yaptırdı.

SERVET YILDIZ: BU YIL REKOR KATILIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, bugün ve yarın 18.00'a kadar kayıtların süreceğini belirtti. Yıldız, "662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kayıtları bugün itibariyle başladı. Biraz önce toplantılarla açılışımızı yaptık. Şu an akşam saat 18.00'a kadar bize yapılan kayıtlar söz konusu. Bugün itibariyle 2 bin 500 güreşçinin katılacağını ve rekor olacağını düşünüyoruz. Lig güreşlerinden dolayı yeni bir statüye geçildi. Bu yağlı güreş liginin güreşlere biraz daha heyecan kattığını görüyoruz. Bu katılım bundan da kaynaklı. Dolayısıyla 662'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin daha başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

"İLK OLARAK İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SİSTEME GİRİYORLAR"

Güreşçilerin minik boydan başlayıp baş kategorisine kadar boy ayrımlarının olduğunu ifade eden Yıldız, kayda gelmeden önce ilk olarak internet sitesi üzerinden kayıt yapıldığının altını çizdi. Yıldız, "Tggf.gov.tr internet sitesi üzerinden sisteme kayıtlarla birlikte giriyorlar. Hem elle hem de barkod okutmasıyla birlikte giriyorlar. Biz burada bunları kontrol ediyoruz. Kuralar otomatik olarak sistemden çekiliyor. Biz burada bunların gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Katılmış mı katılmamış mı bunu kontrol ediyoruz, ondan sonra devam ediyoruz" diye konuştu.

662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy ayrımı ve kayıt işlemleri, yarın saat 18.00'de sona erecek. (DHA)