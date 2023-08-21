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Edirne'de 560 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iki tarlada 560 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iki tarlada 560 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde icra edilen operasyonda, merkez ilçe Yıldırım Mahallesi Kazanova Muşmulalık mevkiinde iki ayrı tarlada, 120-160 santim uzunluğunda toplam 560 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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