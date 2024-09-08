Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Yarı Final Yarışları Başladı

Meriç Nehri'nde cuma günü gerçekleştirilen seremoniyle start alan Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nın son günü başladı. Toplamda 28 ülkeden 600'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda takımlar dün yarı finale kalabilmek için mücadele etti. Son gün ise yarı final müsabakalarıyla start aldı. Organizasyonun son gününde Türkiye Kürek Milli Takımı ise 12 kategoride 35 sporcuyla madalya kazanmak için ter dökecek.

Organizasyon, son günü final yarışları, madalya töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.