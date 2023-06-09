Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası düzenlenecek

Avrupa Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenecek şampiyonanın konsept logosu belirlendi. Türkiye'de ilk kez olimpik tekne sınıflarının yarışacağı bir Avrupa kürek şampiyonasının organize edileceği açıklandı.

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, gelecek yıl Edirne'de düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenecek şampiyonanın konsept logosu belirlendi.

Edirne'yi simgeleyen ve Meriç Köprüsü'nün yer aldığı logoyu tanıtan federasyon, açıklamasında Türkiye'de ilk kez olimpik tekne sınıflarının yarışacağı bir Avrupa kürek şampiyonasının organize edileceğine vurgu yaptı.

Organizasyonun hangi tarihlerde düzenleneceğini Dünya Kürek Federasyonu açıklayacak.