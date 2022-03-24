Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, iki hakemin darp edildiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları arasındaki maçın ardından, turnuvanın üçüncü gününde hakemler olayı protesto ederek maçlara çıkmadı. Protestodan habersiz maçın oynanacağı alana gelen sporcular, hakemlerin maça çıkmayacağını öğrenince yaptıkları kısa antrenmanın ardından sahadan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Müdürlüğü'nce düzenlenen 35'inci Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuva Salı günü Edirne'de başladı. Turnuvanın ikinci gününde dün Tekirdağ ile İstanbul yurtları karşı karşıya geldi. Saraçhane futbol sahasında oynanan maçın 20'nci dakikasında maçın hakemi Yağız Ata Çorbalı İstanbul lehine penaltı verdi. Penaltı kararı sonrası Tekirdağ'dan gelen öğrencilerle hakem Çorbalı arasında başlayan tartışma büyüdü. Bazı futbolcular hakem Çorbalı'ya top ve krampon atarak darp etti. Olayı ayırmaya çalışan yan hakem Emrah Torgut da darbelerin hedefi oldu. Olay sonrası 6'sı seyirci 3'ü futbolcu olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'dan gelen oyuncu Sercan Basriç de, olayların bu noktaya gelmesinin çok üzücü olduğunu belirtti. Basriç, "Tatsız bir olay. Olayların bu noktaya gelmesini istemiyorduk. Belki hakemler kendilerince haklı olabilirler ama burada takımların şu an günahı yok. Kurumların bir birinden habersiz olması hoş değil. Biz buraya gelince hakemlerin maça çıkmayacağını öğrendik. Umarım daha iyiye gider. Bu durum bizi etkilememeliydi ben bu şekilde düşünüyorum. Umarım tekrar yaşanmaz, hakem arkadaşlara da geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.