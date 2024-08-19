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Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi

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Edirne'de düzenlenen 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada İranlı sporcu Morteza Darban Vaighani birinci oldu. Sporculara toplam 250 bin lira ödül dağıtıldı.

Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Azerbaycan, İran, ABD, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün, Rusya ve Türkiye'den 195 sporcu hamle yaptı.

Turnuvada İranlı sporcu Morteza Darban Vaighani birinci, ABD'li sporcu Yermolınsky Alex ikinci ve Rus sporcu Schekachıkhın Maksım üçüncü oldu.

Çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara da madalyaları verildi.

Turnuvada sporculara toplam 250 bin lira ödül dağıtıldı.

Sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan'ın dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını söyledi.

Gelenekselleşen turnuvaya her yıl katılımın artığını dile getiren Özcan, 20. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası için hazırlıklara şimdiden başladıklarını kaydetti.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Umut Güney de satranca 7'den 70'e her yaş grubunun ilgi duyduğunu belirterek, bu sporu yapan kişilerin her geçen gün arttığını ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

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