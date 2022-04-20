Edirne, 3 büyük motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak

EDİRNE (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonuyla 21 - 22 Mayıs tarihlerinde Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası Edirne'de gerçekleştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı (Tmf) Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nı da Edirne'de gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Z kuşağının birebir hayran olduğu bir ekstrem sporla izleyicinin karşısına çıkıyor olacağız. Yüz binlerce kişinin katılımıyla bunu taçlandırmış olacağız" dedi.

Edirne'de yapımı Aralık ayında biten Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi, 21-22 Mayıs'ta Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Edirne Valiliği organizasyonunda aynı anda gerçekleştirilecek 3 büyük şampiyonayla kapılarını açacak. Merkezde, 2 gün boyunca düzenlenecek Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası için geri sayım sürerken, kentteki Devecihan Kültür Merkezi'nde de tanıtım toplantısı yapıldı. Sunuculuğunu, Ersin Düzen gerçekleştirdiği toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve davetliler katıldı.

Edirne'de su sporları merkezi ve sportif havaalanı yatırımlarının da olduğunu hatırlatan Vali Canalp, "Sportif havaalanı yapıyoruz, bununla birlikte havada en büyük Edirne olacak. Dört dörtlük dünya standartlarında bir motokros pisti yapıyoruz, karada da en büyük Edirne olacak. Uluslararası su sporları merkezi yapıyoruz, bu bittiğinde suda da en büyük Edirne olacak. Havada, karada, suda en büyük Edirne olacak" ifadelerini kullandı.