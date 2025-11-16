Haberler

Edirne 1. Amatör Lig Maçı Olaylar Nedeniyle Tatil Edildi

Güncelleme:
Edirne 1. Amatör Lig'de Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan maç, taraftarların sahaya girmesi ve oyunculara saldırı girişiminde bulunması nedeniyle yarıda kalmıştı. Karşılaşmanın akıbeti federasyon tarafından açıklanacak.

Edirne 1. Amatör Lig'in 2. hafta karşılaşması çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı. Taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulunca maç tatil edildi.

Keşan İdman Yurdu ile Kirişhanespor arasında oynanan mücadeledenin 60. dakikasında Keşan İdman Yurdu'nun 4-2'lik üstünlüğü sürerken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Saha içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce bazı taraftarlar sahaya girerek rakip takım oyuncularına saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hakem triyosu güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı.

Maçın akıbeti ve hükmen kararın ne olacağı, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak. - EDİRNE

