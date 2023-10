- Edin Visca : "Kaliteli bir takımız"

TRABZON - Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Edin Visca, kaliteli bir takım olduklarını belirterek, "Hücumda herkesi yenebiliriz. Karagümrük için hazırlanıyoruz. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz" dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, "Hocamız geri geldi. Takım olarak, bireysellik olarak değişiklik zor olur. Hocamız geldiğinde eski günleri anlattık. Bizden neler istediğini söyledi. O gün içerisinde 4-5 kez toplantı ve analizler yaptık. Hocamız bize saha içinde hem savunmada, hem hücumda pozitif enerji getirdi. Biliyoruz kötü bir başlangıç yaptık. Biz de farkındayız. Bireysel olarak hatalarımız vardı. Onu konuştuk, analiz yaptık. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda, maçlarda inşallah en iyi şekilde beraber götüreceğiz" dedi.

Her maçta daha iyi olmak istediğini kaydeden Visca, "Her zaman takım oyuncusuyum. Bireysel olarak tabii ki en iyi şekilde performans göstermek istiyorum. Daha iyi olmak istiyorum. Açıkçası kendi performansımdan çok mutlu değilim. Her maçta daha iyi olmak istiyorum. Fakat bu oyun, takım oyunu. Abdullah hoca bize hatırlattı. Bireysel olarak öne çıktık belki ama şimdi tekrar savunmada hücumda takım olarak çalışmamız gerekiyor. Küçük detaylar önemli. Bugün futbolda her şey asist ve gol değil. O yüzden bizimde çok çalışmamız gerekiyor. Bizi iyi bir süreç bekliyor" diye konuştu.

"Eski günleri tekrar Trabzon'da yaşamak istiyorum"

Geçen sene kötü bir sezon yaşadıklarını vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, "Bizim için üzücü bir süreçti. Bazı maçlarda kötü performans verdim. O yüzden bu sezonu, geçen sezon gibi geçirmek istemiyorum. Bu sezon en azından ilk 4 takım içerisinde bitirmek istiyoruz. Kupa kazanmak istiyoruz. Kupa kaldırmak istiyorum. Bazen maç gününden 4-5 gün önce çalışanlara ne kadar bilet satıldığını soruyorum. Az taraftar görünce kötü hissettim. Fakat şimdi maç kazandık. Bir seri haline getirmek istiyoruz. Bu sezon iyi bir sezon olacak" şeklinde konuştu.

"Trabzon'da futbolu 24 saat yaşıyorsun"

"Rekabet olmazsa gelişmek zor oluyor" diyen Edin Visca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımda ve Başakşehir'de üst düzeydeki oyuncularla oynadım. Rekabet güzel bir şey. Sonuçta Trabzonspor'un başarısı önemli. Sağ bek, sol kanat oynadım, yedek te oldum. Hiç sıkıntı yok. Ne kadar üst düzey oyuncular olursa biz daha gelişeceğiz, takım daha iyi olacak. Genç oyuncular inşallah onlarda örnek alacaklar. Trabzon'da futbolu 24 saat yaşıyorsun. Gerçek anlamda futbolu yaşamak istiyorsan Trabzon'a geleceksin. Trabzonspor'a geleceksin. Markette, restoranda herkes futbolcuları tanıyor. Benim için heyecan ve baskı çok güzel bir şey. Onun için bu camiada her sene bir hedef oluyor. Büyük bir fark."

"Hücumda herkesi yenebiliriz"

Kaliteli bir takım olduklarının altını çizen Bosna Hersekli futbolcu, "Hücumda herkesi yenebiliriz. Karagümrük için hazırlanıyoruz. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. Evde kazanıyoruz deplasmana gidiyoruz kaybediyoruz. Geçen sene bunu yaşadık. Alanya maçından sonra ilk antrenmanda hoca onu dedi. Geçen sene ben orada sakatlandım. 3 puandan daha önemli bu maç. Ondan sonra derbiye gidiyoruz. Milli takımı tebrik ediyorum. Bende mutlu oldum. Bu ülkede 10 sene içerisinde ne kadar stat yaptılar, ne kadar yatırım yapıyorlar ben bunun farkındayım. Milli takımın Avrupa kupasına gitmesi çok büyük bir şey oluyor. Harika oynadılar. İnşallah sonuna kadar gidebilirler" dedi.