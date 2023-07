Edin Dzeko: Fenerbahçe'ye geldiğim için mutluyum

Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bosna Hersekli santrfor, FB TV'de yayımlanan programda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye transferiyle ilgili konuşan 37 yaşındaki futbolcu, " Fenerbahçe'de, bu harika camiada olmaktan dolayı kendimi hem heyecanlı hem de mutlu hissediyorum. Umuyorum hep birlikte harika işler başaracağız." dedi.

Sarı-lacivertli kulüpte kupalar kazanmak istediğini anlatan Dzeko, "Daha çok küçükken ve gençken burada çok büyük Bosnalı oyuncular oynamıştı. Fenerbahçe'de Elvir Bolic ve Elvir Balic oynamıştı. O dönemde Balic, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Bosna için çok büyük transferlerden bir tanesiydi. Zaten Fenerbahçe ile ilgili birçok şey biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, en büyük kulübü. Ben de bundan dolayı Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe çok fazla tarihi başarılara sahip bir kulüp. Umarım birlikte çok fazla kupalar kazanırız. Bu büyük ve harika camianın hedefi zaten her zaman şampiyonluklar ve kupalardır." diye konuştu.

"Hocamız hoş ve nazik bir insan"

Edin Dzeko, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Kartal ile tanıştıklarını belirten Bosna Hersekli golcü, "Hocamız hoş ve nazik bir insan. Buraya geldiğimde kendisini tanıttı ve benden beklentilerini iletti. Güzel bir konuşma ve tanışma oldu. Her ne kadar Avrupa'dan gelmiş olsam da her zaman kendimi geliştirmek isteyen, kulüp için, hocamız için faydalı olmaya çalışan ve her zaman en iyimi ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Bir futbolcu için geçmişi aslında çok önemli değildir, çünkü sürekli olarak geleceğe bakmak ve geleceği değerlendirmek durumundasınız ve her zaman daha iyi olabilirsiniz. Ben de her zaman bu mantaliteye sahibim." ifadelerini kullandı.

Dzeko, İsmail Kartal'ın kendileriyle bir toplantı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gibi büyük ve harika bir kulüpteyseniz birlikte çalışmanız ve aynı amaç uğruna beraber hareket etmeniz gerekiyor. Hocamız dün bir toplantı gerçekleştirdi ve beklentilerini açık ve net bir şekilde anlattı. Nasıl bir takım istediğini ifade etti, nasıl bir oyun ortaya koymamız gerektiği konusunda bizlere direktifler verdi. Pozitif bir toplantı oldu. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, Fenerbahçe'deyim. Oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Bu noktada sezon içerisinde herkese ihtiyaç var. Şampiyonluklar ve başarılar yaşayabilmek için taraftarlara, burada çalışan insanlara ve takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Ancak böyle birlikte hareket edebilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz."

"Atmosferi yaşamak ve görmek adına heyecanlıyım"

Türkiye'deki futbol atmosferini öven Dzeko, taraftarın önüne çıkacağı günü heyecanla beklediğini vurguladı.

Geçen sezon İstanbul'da eski takımı Inter ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında forma giydiğini hatırlatan yıldız futbolcu, " Türkiye'deki ve İstanbul'daki atmosferleri biliyorum. Statlar çok hoş. Dolu tribünler önünde oynuyorsunuz. O atmosferi yaşamak ve görmek adına heyecanlıyım. Daha önce burada oynayan Bosnalı oyuncularla konuştuğumda, onlar da bana atmosferin harika olduğunu iletmişlerdi. Zaman geçtikçe Türkiye liginin çok daha iyi noktaya geldiğini düşünüyorum. Statlar daha dolu. Lig de süre içerisinde gelişim kazanıyor. Ben de sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Başarı için camiada birliktelik yaşanması gerektiğini belirten Edin Dzeko, "Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük taraftar olduğunu, stadın sürekli dolu olduğunu, atmosferin de harika olduğunu takım arkadaşlarımdan da duydum. Eğer büyük şeyleri başarmak istiyorsanız birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Futbolcu, hoca, taraftarlar, başkanımız yani kısaca camianın bütün ve beraber olması gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takım zaten bu noktada başarılara ulaşabilmek adına beraber hareket etmeli diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.