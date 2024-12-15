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Edin Dzeko, Fenerbahçe ile 14. Gol Sevinci Yaşadı

Edin Dzeko, Fenerbahçe ile 14. Gol Sevinci Yaşadı
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Başakşehir maçında 41. dakikada attığı golle bu sezon toplamda 14. golüne ulaşırken, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı. Fenerbahçe, maçı 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Başakşehir maçıyla birlikte bu sezonki 14. gol sevincini yaşarken, Süper Lig'deki gol sayısını da 9'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşılaşırken, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 41. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon sarı-lacivertli formayla 14. gol sevinci yaşadı. Dzeko ayrıca ligde 9. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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