Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.
Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Fenerbahçe'nin, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor