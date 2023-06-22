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Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.

Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Atatürk Havalimanı Edin Dzeko Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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