Edin Dzeko: Fenerbahçe çok büyük bir camia, şampiyonluğu hak ediyor

"Fenerbahçe gibi büyük bir camianın ligde uzun süre şampiyon olamamış olması güzel değil""Eleştiriler işimizin parçası""Hangi pozisyonda oynadığım benim için çok büyük bir sorun değil""Takım olarak kompakt olmalıyız, beraber hareket etmeliyiz ve tek bir hedefe yoğunlaşmalıyız""Atacağım...

"Fenerbahçe gibi büyük bir camianın ligde uzun süre şampiyon olamamış olması güzel değil"

"Eleştiriler işimizin parçası"

Mustafa AKIN / İSTANBUL,- Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de bunun için buradayım. Benim için burada olmak büyük bir rekabet. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bunu hak ediyor" dedi.

Fenerbahçe'ye gelişinin çok hızlı olduğunu kaydeden Dzeko, "İyi bir anlaşma sağladık. Mükemmel zamanlamayla transfer gerçekleşti. Benim istediğim şey, Fenerbahçe'nin istediği şeydir. Başkanımız bu yıl kaliteli oyuncuları transfer etti. Bu da çok önemli bir oyun. Şampiyonluk istiyorsanız nitelikli oyuncuların olması lazım. Başka isimler de takıma katılabilir. Burada önemli olan takım olarak hareket etmek. Çok hızlı şekilde adapte oluyoruz. Buradaki Türk oyuncuların ve personellerin etkisi çok büyük. Fenerbahçe'ye gelmeden önceki ruh halime göre çok daha pozitif olduğumu söyleyebilirim buraya karşı" şeklinde konuştu.