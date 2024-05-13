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Edgar Ie'nin Türk futboluyla yolu Yusuf Yazıcı'nın transferiyle kesişti

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Romanya'nın Dinamo Bükreş takımının maçlarında ikizi Edelino Ie'yi oynattığı iddia edilen Gine-Bissaulu futbolcu Edgar Ie'nin Türk futboluyla yolu ilk olarak Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübüne transferiyle kesişti. Trabzonspor ve Başakşehir takımlarında forma giyen Edgar Ie, Trabzonspor'da 61 resmi karşılaşmada görev yaptı ve şampiyonluk sezonunda sakatlanarak sezonu kapattı. Ardından Başakşehir'e transfer olan Edgar Ie, beklentileri karşılayamadı ve şu anda Dinamo Bükreş ile anlaşmış durumda.

Romanya'nın Dinamo Bükreş takımının maçlarında ikizi Edelino Ie'yi oynattığı iddia edilen Gine-Bissaulu futbolcu Edgar Ie'nin Türk futboluyla yolu ilk olarak Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübüne transferiyle kesişti.

Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir takımlarında forma giyen Edgar Ie'nin adı, 6 Ağustos 2019 tarihinde bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille Kulübüne transferinde duyuldu.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'ya karşılık Fransa ekibinden toplam 17 milyon 500 bin avro almış ve stoper oyuncusu Edgar Ie'yi kadrosuna katmıştı.

İlk sezonunda kadroda düşünülmeyen Edgar Ie, Hollanda'nın Feyenoord Kulübünde kiralık olarak forma giydikten sonra Trabzonspor'a geri döndü.

Trabzonspor'da 61 resmi karşılaşmada görev yaptı

Edgar Ie, Trabzonspor'da Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupaları olmak üzere 2 sezonda toplam 61 resmi karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda 5 bin 359 dakika forma giydi.

Stoper oyuncusu Vitor Hugo ile iyi bir ikili olarak başarılı şekilde görev yapan Edgar Ie, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Şampiyonluk sezonunda sakatlandı

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda da vazgeçilmez isimlerinden olan Edgar Ie, şansız bir sakatlık geçirerek sahalardan uzak kaldı.

Ligin 18. haftasında sakatlanan Edgar Ie, Portekiz'de ön çapraz bağ ameliyatı geçirerek sezonu kapadı ve bir daha eski performansını yakalayamadı.

Başakşehir'de az süre aldı

Sakatlığının ardından Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Edgar Ie, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra RAMS Başakşehir ile anlaştı.

Gine-Bissaulu futbolcu, İstanbul temsilcisinde sadece 8 karşılaşmada 452 dakika görev alarak beklentileri karşılayamadı.

31 Ocak 2024'de RAMS Başakşehir'in sözleşmesini fesh ettiği Edgar Ie, şubat ayında Dinamo Bükreş ile anlaşmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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