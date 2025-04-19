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Edebali Stadyumu İnşaatında Son Durum

Edebali Stadyumu İnşaatında Son Durum
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Bilecik'te 2014 yılında yıkılan Edebali Stadyumu'nun yapım çalışmaları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, projenin bölge için önemli bir spor merkezi olacağını belirtti.

Bilecik'te 2014 yılında yıkılan ve 2021 yılında da yıkımı tamamlanarak yapımına başlanan Edebali Stadı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kablan incelemelerde bulundu.

Bilecik'te 2014 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve 2021 yılında da yıkımı tamamlanarak yapımına başlanan Edebali Stadı'nın açılış tarihi geçtiğimiz 29 Ekim günü olarak belirlenirken, kaba inşaatı daha bitmedi. Yapılan inşaat çalışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kablan yerinde incelemelerde bulundu.

Tamamlandığında modern bir spor kompleksi olarak hizmet verecek olan stadyumda, doğal çim saha, 5 bin kişilik tribün, açık ve kapalı tenis kortları, 8 antrenman salonu, 6 kulvarlı tartan atletizm pisti, sırıkla atlama, disk, çekiç ve gülle atma gibi çeşitli atletizm alanlarının yer alacağı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kablan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den bilgi alırken, sporseverler yıllardır bitmeyen stadın bir an önce bitirilmesini istedi.

Öte yandan proje, yalnızca sporculara değil, tüm Bilecik halkına hizmet etmeyi amaçlayan kapsamlı bir tesis olarak dikkat çekerken, Edebali Stadyumu'nun, tamamlandığında bölge için önemli bir spor merkezi olması hedefleniyor. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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