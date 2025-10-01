Eczacıbaşı Spor Kulübü Yeni Salonu Açıldı

Eczacıbaşı Spor Kulübünün Kartal'da inşası tamamlanan yeni salonunun açılış töreni yapıldı.

Törene Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle çok sayıda davetli katıldı.

Tamamlanması 18 ay süren ve 4000 kişilik seyirci kapasitesi bulunan tesiste; 1 müsabaka salonu, 3 saha barındıran antrenman salonu, altyapı sporcularının konakladığı lojman, müze alanı ve resmi mağaza bulunuyor.

Törende açılış konuşmasını yapan Faruk Eczacıbaşı kulüpte yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Eczacıbaşı, Türk voleybolunun en güçlü markalarına uzanan bir hikayeye, güçlü bir ekole dönüştü. 52 sene önce açtığımız ilk salonla buralara geleceğimizi düşünmezdik. Spor, insanın sınırlarını zorlayarak mükemmelliğe ulaşma sanatıdır. Eczacıbaşı'nda voleybol, kupa ve şampiyonlukların ötesinde. Kendimizi aşan bir misyonla yolumuza devam etmeyi hedefledik. Kadınların sahada olması, bu ülkenin geleceğinin sahada olmasıdır. Burası geleceğin kaptanlarının, yıldızlarının yetişeceği bir ilham merkezi, şampiyonlukların filizlendiği bir alan olacak. Kadın voleybolunun gelişiminde Eczacıbaşı'nın cesur tercihlerinin payı büyüktür. Bize eşlik eden sporculara, antrenörlere ve taraftarlara teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadın voleyboluna hediye ettiğimiz salonumuzun nice başarılara ev sahipliği yapmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ: "Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil eden branş voleybol"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübünün Türkiye'de voleybolun markalaşmasında büyük emeği olduğunu söyledi.

Voleybolun Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil eden branş olduğunu kaydeden Üstündağ, şöyle konuştu:

"Türk kadın voleybolunun markalaşmasının en büyük paydaşlarından bir olan Eczacıbaşı topluluğunun, saygıyla önünde eğilir ve şapka çıkarırım. Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil eden branş voleybol. Bugün takım sporlarında milli takımlar düzeyinde İstiklal Marşı'nı okutan tek branş voleyboldur. Böyle bir salonun spora kazandırılması, şampiyon oyuncuların çıkması, olimpiyatta yer alacak oyuncularının burada yetişmesine katkı sağladığınız için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki voleybolla bütünleştik."

Ünal Kılıçarslan ise Türkiye'ye kazandırdığı büyük başarılar nedeniyle Eczacıbaşı'nı tebrik ettiğini belirterek, "Eczacıbaşı gibi spor kulüplerine kaynaklık edecek valiliğin bir projesinden bahsetmek istiyorum. 'Spor Şehri İstanbul' projesi. Çocukların sportif yetenek ve zekalarını tespit ettikten sonra her okulda bir spor kulübü kurmak adına bu projeye başladık. Amacımız bir milyon lisanslı sporcu yetiştirmek. İnanıyorum ki okul spor kulübü faaliyetleriyle bundan sonra tüm çocuklar uluslararası arenalarda İstiklal Marşımızı seslendirecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Yüksel de salonun Kartal için çok önemli olduğunu kaydederek, "Kartal için çok heyecanlıyız. Eczacıbaşı'nın başarılarının burada sergilenmesi, şampiyonluklara burada ulaşması bizim için çok kıymetli olacak. Dünyaya açılan bu vizyonla gurur duyuyoruz. Takımın başarılarını gören Kartal'daki kız çocukları, Eczacıbaşı taraftarı olacaktır. Dolayısıyla bu salonu dolduracak kız çocukları ve aileler başta olmak üzere olmak üzere çok heyecanlıyız. Eczacıbaşı ailesini yürekten kutluyorum." dedi.

Simge Aköz: "Burayı onurlandırmak, gururlandırmak bizim için çok kıymetli"

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, Eczacıbaşı ailesiyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burayı onurlandırmak, gururlandırmak bizim için çok kıymetli. Daha önce Eczacıbaşı'na emek vermiş insanları bir arada görmek beni çok mutlu etti. Bundan sonraki nesle bu salonu teslim ederken burada olmayı çok isterim. Bu aileyle bir ömür geçirmek istiyorum. Hepimiz için hayırlı bir sezon olsun." şeklinde görüş belirtti.

Tören, kurdele kesme seremonisi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.