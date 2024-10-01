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Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Taraftarlarla Buluşma Etkinliği

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Taraftarlarla Buluşma Etkinliği
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Eczacıbaşı Spor Kulübü, voleybolseverlerle bir araya geldi. Taraftarlar, oyuncularla tanışma, imza alma ve hatıra fotoğrafı çekilme fırsatı buldu. Etkinlikte kulübün 60 yıllık katkıları ve gelecek sezon hedefleri paylaşıldı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün oyuncuları, AVM'de düzenlenen etkinlikte voleybolseverlerle bir araya geldi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş, A takımı oyuncuları ve alt yapı oyuncularının katılımıyla gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, yıldız oyuncularla tanışma, imza alma ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı yakaladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60 yıla yakın zamandır Türk kadın voleyboluna sağladığı kesintisiz destek ve kadın voleybolu ekosisteminin oluşturulmasındaki katkılarının vurgulandığı etkinlikte, Eczacıbaşı'nın voleybol manifestosu ve gelecek sezondan beklentileri de paylaşıldı.

Kulübün taraftarlar ile paylaşılan voleybol manifestosu şu şekildeydi:

"Voleybol harekettir, değişimdir, ön yargıların sonudur. Arkadaşlıktır, takım olmaktır. Voleybol umuttur, sevinç gözyaşıdır, coşkudur, imkansızlıkların sonudur. Voleybol bir ülkenin sevinci, hayalleridir. Türkiye'de voleybol Eczacıbaşı'dır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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