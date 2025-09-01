Eczacıbaşı Kulübü'nde Bilun Yılmaz Menajer Olarak Atandı

Türk voleybolunun öncü kulüplerinden Eczacıbaşı, Bilun Yılmaz'ı kulüp menajeri olarak atadığını duyurdu. Yılmaz, önceki dönemde kulüpte müdürlük yapıyordu.

Eczacıbaşı Kulübü'nde Bilun Yılmaz'ın kulüp menajeri olarak atandığı duyuruldu.

Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Türk voleybolunun öncü kulüplerinden ve bugüne kadar binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandırmış olan Eczacıbaşı Kulübü, Eczacıbaşı Dynavit Takımı'nda önemli bir atamaya imza attı. Bilun Yılmaz, kulüp menajeri olarak göreve başladı." ifadeleri kullanıldı.

Bilun Yılmaz, Eczacıbaşı Kulübünde müdürlük görevini yürütüyordu.

