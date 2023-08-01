Eczacıbaşı, Hande Baladın'a yapılan tehditleri kınadı

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı, oyuncusu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden atılan tehdit mesajlarını kınadıklarını ve şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Turuncu-beyazlılardan, Hande Baladın ile ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol ve A Takım oyuncumuz Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden yöneltilen tehdit mesajlarını şiddetle kınıyoruz. Oyuncumuzu tehdit eden şahıs ile ilgili hukuki sürecin başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, emniyet güçlerince şahsın göz altına alındığını ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyor; kadınların adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL