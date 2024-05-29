Eczacıbaşı Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Eczacıbaşı, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart Salonu'ndaki organizasyonun final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşılaştı.

Rakibini 26-24, 25-22 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Eczacıbaşı'na madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Organizasyonda Karşıyaka'yı 3-0 yenen VakıfBank da üçüncü oldu.