Eczacıbaşı Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu
Eczacıbaşı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu. Madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan alan Eczacıbaşı, büyük bir başarı elde etti. VakıfBank ise Karşıyaka'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
Eczacıbaşı, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart Salonu'ndaki organizasyonun final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşılaştı.
Rakibini 26-24, 25-22 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyon Eczacıbaşı'na madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Organizasyonda Karşıyaka'yı 3-0 yenen VakıfBank da üçüncü oldu.