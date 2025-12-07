Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç setleri 25-22, 25-19, 25-19 sonuçlandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Nicoletti, Meliha Diken)

Zeren Spor : Malinov, Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Mihajlovic, Janset Erkul, Ceren Önal, Eylül Karadaş)

Setler: 25-22, 25-19, 25-19

Süre: 87 dakika (29, 27, 31)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

