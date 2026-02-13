Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor karşısında galibiyet arıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor ile karşılaşacak. Orta oyuncu Dana Rettke, her maçın önem kazandığını ve İstanbul'a galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zeren Spor deplasmanına gidecek Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bekliyor.

Mücadele hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu beyazlı ekip günü tek idmanla tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit'in orta oyuncusu Dana Rettke karşılaşmayla ilgili, "Normal sezonun sonuna yaklaştıkça her maç daha da önem kazanıyor. Sahaya gücümüzü ve oyun tarzımızı yansıttığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hala gelişmeye devam eden bir takımız ve bu da sezon ilerledikçe bizi daha da heyecanlandırıyor. Seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum. İstanbul'a galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 14.00'te TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı

Bir kentimizde büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı

Bir kentimizde büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon! Görüntüler nefesleri kesti
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var