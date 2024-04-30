Eczacıbaşı Dynavit Voleybolcusu Aybüke Çetinay Özel Sol El Bileğinden Operasyon Geçirdi

Eczacıbaşı Dynavit'in voleybolcusu Aybüke Çetinay Özel, sol el bileğinden operasyon geçirdi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon içerisinde sol el bileğinden tendon rahatsızlığı geçiren sporcunun lig sonu yapılması planlanan ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi.

Operasyon sonrası fizik tedavi sürecine girecek olan 22 yaşındaki libero oyuncusu için Eczacıbaşı Dynavit, "Oyuncumuz Aybüke'ye, 'geçmiş olsun' dileklerimizi yolluyor, en kısa sürede sahalara dönmesi temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.