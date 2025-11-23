Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo takımını setlerde 25-18, 25-18, 25-19'luk skorlarla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç 87 dakika sürdü.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Selçuk Görmen, Nurper Özbar
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Nicoletti)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Smrek, Perez)
Setler: 25-18, 25-18, 25-19
Süre: 87 dakika (27, 28, 32)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor