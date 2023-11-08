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Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte'yi 3-0 mağlup etti

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Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Vasas Obuda Budapeşte'yi 3-0 yenerek galibiyetle başladı.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Mirko Jankovic, Wojciech Maroszek

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Hande, Elif, Yaprak

VASAS OBUDA BUDAPEŞTE: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket, Juhar, Torok, Toth, Eross

SETLER: 27-25, 25-21, 25-17

SÜRE: 88 dakika (31,29,28)

Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Vasas Obuda Budapeşte'yi 27-25, 25-21 ve 25-17 set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Macaristan Spor Haberler

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