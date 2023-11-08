Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte'yi 3-0 mağlup etti
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Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Vasas Obuda Budapeşte'yi 3-0 yenerek galibiyetle başladı.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Mirko Jankovic, Wojciech Maroszek
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Hande, Elif, Yaprak
VASAS OBUDA BUDAPEŞTE: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket, Juhar, Torok, Toth, Eross
SETLER: 27-25, 25-21, 25-17
SÜRE: 88 dakika (31,29,28)
Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Vasas Obuda Budapeşte'yi 27-25, 25-21 ve 25-17 set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor