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Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 27-25, 25-17, 25-23 setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Voronkova, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı)

Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Şeyma Ercan, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Derya Güç, Carneiro, Neriman Özsoy, Dicle Babat)

Setler: 27-25, 25-17, 25-23

Süre: 89 dakika (31, 26, 32)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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