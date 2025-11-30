Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları'nı setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay

Türk Hava Yolları : Orthmann, Büşra Kılıçlı, Adelusi, Bergmann, Bahar Akbay, Çağla Çiçekoğlu (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Alondra, Ratzke, Karmen Aksoy, Merve Nezir)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Nicoletti)

Setler: 16-25, 16-25, 17-25

Süre: 66 dakika (20, 25, 21)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
