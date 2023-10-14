Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 Mağlup Etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 18-25, 21-25, 22-25 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Duarte, Neriman Özsoy)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Gray, Jack-Kisal ( Simge Aköz, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Tuna Aybüke Özel)
Setler: 18-25, 21-25, 22-25
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.