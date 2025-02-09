Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'na 3-0 Yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine deplasmanda 21-25, 24-26 ve 20-25'lik skorlarla 3-0 mağlup oldu.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Nurper Öbar, Mehmet Gül

THY: Ratzke, Tuğba, Karmen, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra, Melis (L), Melis, Çağla, Orthmann

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal, Simge (L), Hande, Beyza, Gray, Naz

Setler: 25-21, 26-24, 25-20

Süre: 79 dakika (26, 27, 26) - İSTANBUL