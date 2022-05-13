Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fatma Şekerci'ye teşekkür

Eczacıbaşı Dynavit son iki sezondur takımda oynayan deneyimli oyuncusu Fatma Şekerci ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılar, katkılarından dolayı Fatma'ya teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Eczacıbaşı Dynavit, son iki sezondur formasını giyen, altyapısından yetişmiş olan deneyimli smaçör Fatma Şekerci'ye teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Fatma'ya teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor