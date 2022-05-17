Eczacıbaşı Dynavit'ten, Adams'a teşekkür - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit'ten, Adams'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit'ten, Adams'a teşekkür

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli smaçör McKenzie Adams'a teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli smaçör McKenzie Adams'a teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Bu sezon Eczacıbaşı Dynavit forması giyen McKenzie Adams, turuncu-beyazlı kulüpten ayrıldı. Adams'a teşekkür paylaşımında bulunan Eczacıbaşı, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü McKenzie'ye teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD'li sporcu, bu sezon Eczacıbaşı ile CEV Kupası'nı kazanmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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