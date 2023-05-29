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Eczacıbaşı Dynavit'te Samanta Fabris ile yollar ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit'te Samanta Fabris ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı, deneyimli pasör çaprazı Samanta Fabris'le yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ve özverisinden ötürü Samanta'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz' denildi.

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı, deneyimli pasör çaprazı Samanta Fabris'le yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Samanta Fabris'le yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ve özverisinden ötürü Samanta'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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