Eczacıbaşı Dynavit Sırbistan'ı Konuk Ediyor
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı ağırlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında yarın Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı konuk edecek.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan'ın OK Zeleznicar, İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley ve Yunanistan ekibi Olympiakos ile C Grubu'nda yer alıyor.
