Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde evinde Sigorta Shop'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-17, 22-25, 25-14 ve 15-7'lik skorlarla 3-2 mağlup etti.