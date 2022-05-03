Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Esat Danzili.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Gözde, FatmaT.H.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Esat Danzili.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Gözde, Fatma

T.H.Y: Orthmann, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Bahar, Carlini, Ceren (L), Kingdon, Janset, Ada, İrem, Berin (L)

SETLER: 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)

SÜRE: 83 dakika (31', 27', 25')

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3/4'üncülük etabının ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, rakibi Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Serinin iki maçında da rakibine set vermeyen Eczacıbaşı Dynavit, önümüzdeki sezon Türkiye'yi yeniden CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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