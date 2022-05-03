Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Esat Danzili.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3/4'üncülük etabının ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, rakibi Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Serinin iki maçında da rakibine set vermeyen Eczacıbaşı Dynavit, önümüzdeki sezon Türkiye'yi yeniden CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor