Üye Girişi
Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

Güncelleme:

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Palazzo Wanny

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

Savino Del Bene: da Silva, Antropova, Zhu Ting, Washington, Ognjenovic, Herbots (Parrocchiale, Di Lulio, Ruddins)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)

Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15

Süre: 138 dakika (33, 29, 25, 31, 20)

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İstanbul'da yapılan ilk karşılaşma da Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Voleybol İtalya Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Ayaydın – Hadise arasında kaç yaş var? 2024 artık yıl mı? Artık yıl nedir? 29 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 29 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 29 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 29 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! LA Clippers LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 29 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Denver Nuggets Sacramento NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 29 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Galatasaray Luka Modric'i mi alacak? Modric geliyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title