Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene'ye yenildi
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi. Grupta ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü hafta maçında 5 Aralık Salı günü Bulgaristan'ın Maritza takımını ağırlayacak.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.
Scandicci kentinde oynanan B Grubu mücadelesinde ev sahibi ekip, 25-14, 25-27, 27-25 ve 25-23'lük setlerle galibiyete uzandı.
Grupta ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü hafta maçında 5 Aralık Salı günü Bulgaristan'ın Maritza takımını ağırlayacak.