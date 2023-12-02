Üye Girişi
Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Yendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın süresi 124 dakika sürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Czyrnianska, Beyza Arıcı, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Özel, Hande Baladın)

Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Simay Kurt, Işıl Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Karmen Aksoy, Aleyna Vence)

Setler: 23-25, 25-21, 25-23, 25-23

Süre: 124 dakika (29, 31, 35, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Hande Baladın Vodafone voleybol Sarıyer Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title