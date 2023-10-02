Eczacıbaşı Dynavit Polonya'da turnuvayı birincilikle tamamladı
Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'da düzenlenen 'Voleybolun Devleri' adlı turnuvayı birincilikle tamamladı. Takım, Grupa Azoty Chemik Police ve Developres Rzeszow maçlarını kazanarak Giganci Siatkowki kupasını elde etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Polonya'da devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 'Voleybolun Devleri' adlı turnuvayı birincilikle tamamladı.
Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'da 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde oynadığı, Grupa Azoty Chemik Police karşılaşmasını 3-1 ve Developres Rzeszow karşılaşmasını da 3-0'lık skorla kazanarak, Polonya'daki Giganci Siatkowki kupasını elde etti. Grupa Azoty Chemik Police maçının en değerli oyuncusu aldığı 16 sayı ile orta oyuncu Sinead Jack-Kısal seçilirken, Developres Rzeszow maçının en değerli oyuncusu etkili performansıyla genç libero Aybüke Özel oldu.
Turuncu-beyazlılar, Polonya'daki hazırlık ardından, İtalya'nın Novara şehrine yola çıkarak Igor Voley Novara takımıyla hazırlık maçları yapmaya devam edecek. - İSTANBUL