Eczacıbaşı Dynavit Polonya'da turnuvayı birincilikle tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Polonya'da devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 'Voleybolun Devleri' adlı turnuvayı birincilikle tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'da 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde oynadığı, Grupa Azoty Chemik Police karşılaşmasını 3-1 ve Developres Rzeszow karşılaşmasını da 3-0'lık skorla kazanarak, Polonya'daki Giganci Siatkowki kupasını elde etti. Grupa Azoty Chemik Police maçının en değerli oyuncusu aldığı 16 sayı ile orta oyuncu Sinead Jack-Kısal seçilirken, Developres Rzeszow maçının en değerli oyuncusu etkili performansıyla genç libero Aybüke Özel oldu.

Turuncu-beyazlılar, Polonya'daki hazırlık ardından, İtalya'nın Novara şehrine yola çıkarak Igor Voley Novara takımıyla hazırlık maçları yapmaya devam edecek. - İSTANBUL