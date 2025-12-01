Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos ile Mücadele Edecek
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak. Maç, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak.
Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadelede Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi düdük çalacak.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor