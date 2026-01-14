Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. Maç, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Eldar Zulfugarov (Azerbaycan) ve Wojciech Maroszek (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.
Ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, grubunda 2. sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, Olympiakos ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor