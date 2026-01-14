Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. Maç, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Eldar Zulfugarov (Azerbaycan) ve Wojciech Maroszek (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.

Ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, grubunda 2. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, Olympiakos ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
