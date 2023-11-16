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Eczacıbaşı Dynavit, Maritza'yı 3-0 yendi

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Maritza'yı 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlı takım, grupta set vermeden 2'de 2 yaparken, Maritza ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Marko Van Zanten (Hollanda)

Maritza: Hristoskova, Saykova, Dudova, Debell, Krivoshiiska, Slavcheva (Todorova, Pashkuleva, Koeva, Milicevic, Angelova)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Boskovic (Tuna Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Defne Başyolcu)

Setler: 13-25, 16-25, 20-25

Süre: 72 dakika (24, 22, 26)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, grupta set vermeden 2'de 2 yaparken, Maritza ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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