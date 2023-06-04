Eczacıbaşı Dynavit, Maja Ognjenovic'e teşekkür etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda kadroda yer almayacak Sırp oyuncu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Ognjenovic, 5 sezon boyunca Eczacıbaşı Dynavit forması giydi ve birçok şampiyonluk yaşadı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda kadroda yer almayacak Sırp oyuncu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Maja, kulüp tarihimiz boyunca turuncu-beyazlı formamızı giyen en önemli oyuncularımızdan biri. Tecrübesi, özverisi, kariyeri ve en önemlisi de karakteri ile bizlere çok güzel ve önemli tecrübeler kattı. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

38 yaşındaki pasör, 3 farklı dönemde 5 sezon formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit'te CEV Kupası (2018, 2022) ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası (2016) şampiyonlukları yaşadı.