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Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu Deplasmanda 3-1 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu Deplasmanda 3-1 Yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Aksaray'da Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Setler 27-25, 25-18, 20-25 ve 19-25 şeklinde sonuçlandı.

Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Aksaray'da Kuzeyboru'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Ayşe, Janset, Lazareva, Kurlio, Dimitrova, Buket, Dilek (L), Güldeniz, Gamze

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Naz, Beyza

Setler: 27-25, 25-18, 20-25, 19-25

Süre: 110 dakika (29, 27, 28, 26) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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